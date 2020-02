Duits hof: verbod op euthanasie is tegen de grondwet

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

KARLSRUHE - Het verbod in Duitsland op euthanasie is tegen de grondwet. Dat heeft het federale constitutionele hof in Karlsruhe woensdag bepaald in een zaak die onder anderen door ernstig zieke patiënten en artsen was aangespannen.