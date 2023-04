Australische politie woest en houdt klopjacht: ’Man pronkt met vogelbekdier in trein’

Dat meldt de politie op Facebook. De desbetreffende man liep afgelopen dinsdag samen met een vrouw rond op een treinstation. De man hield het vogelbekdier vast en stapte vervolgens in de trein, daar zou hij medepassagiers het vogelbekdier hebben laten aaien.

De politie deelde daarna camerabeelden van het tweetal en riep getuigen op zich te melden. „Het dier moet zo snel mogelijk overgedragen worden aan een dierenarts of politiebureau”, aldus Queensland Police. Vogelbekdieren worden met uitsterven bedreigd en zijn daarom beschermd in Australië, het vangen is strafbaar.

Gevaar

Het dier kan erg gestrest raken van reizen en ziektes oplopen, benadrukken de autoriteiten. „Ook voor mensen zijn er risico’s. De beesten kunnen stekels hebben die giftig zijn.”

De man is aangehouden en hoort zondag in de rechtbank of hij de torenhoge boete moet betalen. De politie heeft ook gesproken met de vrouw die naast hem liep maar het is onduidelijk of ze ook verdachte is.