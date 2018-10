Uitslag stelling: ’Mondig zijn tegen baas’

Meer dan de helft van de respondenten (58 procent) meent dat de werknemer de hoge werkdruk zelf moet aankaarten bij zijn of haar baas. En dan moet deze niet het gesprek uitstellen totdat het laat is en hij of zij (bijna) met burn-outklachten uitvalt. Zo adviseert een leidinggevende vooral een positieve, betrokken attitude op de werkvloer: „Mondig zijn en blijven, doorlopend zeggen wat je ervan vindt. Stress is mij vreemd door vooral de eigen houding en het respect voor de omgeving, hoe simpel kan het zijn.”

Maar zo’n gesprek aanknopen valt niet altijd mee, denken velen. „Dat durven ze meestal niet, de meesten hebben tegenwoordig een nulurencontract. En er heerst nog veel te veel een mentaliteit ’voor jouw tien anderen’. „De directie, kantoorklerken en planners hebben geen benul van de man die het uitvoerende, zware werk moet doen in veel te weinig tijd”, klaagt een andere respondent. Bovendien levert een onderhoud soms niks op, zoals iemand verklaart: „Ik heb in het verleden zelf regelmatig de hoge werkdruk bij leidinggevenden aangekaart maar werd niet serieus genomen. Er werd zelfs aan mijn capaciteiten getwijfeld, totdat het goed mis ging en ik overspannen thuis zat. Ik ben zelf bij deze werkgever weggegaan, deze is mijn expertise niet waard!”

Niet luisteren naar de inbreng van personeel kan een reden zijn waarom werknemers afhaken. Maar velen noemen ook andere redenen waarom het mis gaat op de werkvloer. Zo veronderstelt een deelnemer dat de kwaliteiten en capaciteiten van personeelsleden niet altijd goed worden benut. „Om te beginnen zullen werkgevers goed moeten kijken of zij de juiste mensen op de juiste plaatsen neerzetten. Nu is het vaak zo, dat veel niet gekwalificeerde mensen worden aangetrokken omdat zij jong zijn en redelijk goedkoop. Dit is in het bijzonder in winkels goed te merken: geen warenkennis.”

En een ander betoogt dat door veel wisselend personeel de vaste werknemers extra worden belast. „Steeds maar weer opleiden is geen pretje. Kun je er net eentje zelfstandig laten werken, dan vertrekken ze alweer. Vergeet ook niet dat bij twee werkende ouders, het huishouden in de avonduren moet worden gedaan. Tel daarbij de mantelzorg voor de ouders op en het wordt al gauw teveel.”

Meer respondenten melden dat stress op het werk één kant van het verhaal is. Heel vaak spelen ook privéproblemen mee bij uitval op het werk. „Werkstress is heel persoonlijk en niet in een hokje te plaatsen. Voorts wordt stress vaak veroorzaakt door privé-gedoe; als één op de drie huwelijken strandt, zou dat zonder stress gepaard gaan?”, luidt een reactie.

Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat het ’alarm om werkstress’ zo hoog op de agenda van de sociale partners moet staan. „We praten hier over 16% van de werkzame bevolking, dus 84% ervaart dat blijkbaar niet. In die zin moet dit vraagstuk wel in perspectief worden geplaatst. Veel van de 16% werkers zitten waarschijnlijk niet op de goede plaats, in combinatie met privé-sores”, luidt de analyse.