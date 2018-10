Online pedo veroordeeld voor verkrachting ’op afstand’

Beeld ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte

Brussel - Een 25-jarige man die meisjes via sociale media afperste en via chantage dwong tot seksuele handelingen, is in Brussel veroordeeld voor verkrachting. Hij heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen van vijf jaar. Ook moet hij zich laten behandelen door een psychiater.