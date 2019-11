Brexit: Nigel Farage trekt zich terug

Het afgelopen weekeinde startte de tabloid The Daily Mail een massale campagne om Nigel Farage over te halen om zich terug te trekken. Op de voorpagina stond in grote letters STAND DOWN, NIGEL! en lezers konden kant-en klare brieven op sturen om kandidaten van de Brexit-partij te smeken zich niet kandidaat te stellen. De actie werd gesteund door een kandidaat van de Brexit Partij en de multimiljonair Arron Banks die Farage steunde bij het referendum.

De Daily Mail en de Conservatieve Partij zijn bang dat de Brexit Party stemmen wegsnoept bij de Conservatieven en zo Labourleider Jeremy Corbyn en andere Remain- partijen meer kans geeft om in een groot aantal districten de meerderheid te behalen. Farage heeft altijd gezegd aan de verkiezingen mee te willen doen omdat de Deal van Boris Johnson verraad pleegt aan de Brexit. De deal zou te weinig veranderen aan de banden met de EU.

De Brexit Party houdt in de overige districten wel hun kandidaten en zal daar ook campagne voeren. Maar die districten zijn in handen van Labour of andere partijen en vormen dus geen gevaar voor Boris Johnson. Farage nam zijn beslissing pas afgelopen nacht.

De kansen van Boris Johnson om nu komende verkiezingen te winnen zijn door de stap van Farage aanzienlijk gestegen. De koers van het pond steeg met een halve cent meteen na het bekendworden van het nieuws.