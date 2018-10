Zorgen om bemanning schip Terneuzen

Het kanaal tussen Gent en Terneuzen. Ⓒ ANP

TERNEUZEN - De internationale transportfederatie ITF maakt zich zorgen over de bemanning van een Russisch vrachtschip dat al maanden in Terneuzen aan de ketting ligt. Gijs Mol (ITF) was maandag aan boord en stelde vast dat het verse voedsel als groente en fruit op is. Er liggen nog wat zakken aardappelen, rijst en uien en er is nog water voor een paar dagen, meldt hij.