Zwaargewonden treinongeval Oss buiten levensgevaar

Bij de spoorwegovergang aan de Braakstraat in Oss waar vier kinderen omkwamen bij een ongeluk tussen een trein en een elektrische bakfiets, ligt een bloemenzee. Ⓒ ANP

OSS - Het meisje en de vrouw die vorige week zwaargewond raakten bij het ongeval op een spoorwegovergang in Oss, zijn buiten levensgevaar. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang. Dat meldt de politie.