Nog geen conclusies over oorzaak ongeluk Oss

Mensen leggen bloemen nabij de spoorwegovergang aan de Braakstraat in Oss waar bij een ongeluk tussen een trein en de bakfiets zijn vier kinderen omgekomen. Ⓒ ANP

OSS - Het is op dit moment nog te vroeg om conclusies te trekken over de toedracht van het ongeluk op de spoorwegovergang in Oss. De politie meldt dat de oorzaak nog altijd uitgebreid wordt onderzocht.