Trump zet Iran weg als corrupte dictatuur

Trump vergeleek de Amerikaans-Iraanse relatie met de verbeterde verstandhouding met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hij prees deze voor het staken van nucleaire proeven en rakettesten, maar zei ook dat er nog veel moet gebeuren voordat Korea volledig kernwapenvrij is. Pas dan kunnen de sancties worden teruggedraaid. „De raketten en projectielen vliegen niet langer alle kanten op en een aantal militaire faciliteiten is ontmanteld. Ik wil voorzitter Kim bedanken voor zijn moed en voor de stappen die hij heeft gezet, maar er blijft veel werk te verzetten.”

Met Iran gaat het niet de goede kant op. Willen beide landen tot elkaar komen dat moet Teheran „een andere toon aanslaan” zei Trump in New York tegen onder anderen Rohani. „We zouden graag een geweldige relatie hebben met Iran, maar dat gaat nu niet gebeuren. Iran is heel slecht bezig.” Hij riep op het overwegend sjiitische land wereldwijd te isoleren.

Paradepaardjes van Trump

Trump stelde ook enkele van zijn paradepaardjes aan de orde: Amerika Eerst, internationale handelshervormingen - niet in de laatste plaats met China - stoppen met opdrijven van de olieprijzen door de OPEC en de situatie in Venezuela.

Trump begon zijn speech overigens met het ophemelen van zichzelf als de Amerikaanse president die in korte tijd veel meer heeft bereikt dan vrijwel al zijn voorgangers. Het leidde tot geroezemoes en besmuikt gegniffel onder zijn toehoorders. „Ik had die reactie niet verwacht, maar die is oké”, zei hij enigszins verbaasd.