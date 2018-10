Kroongetuigen treden aan in Holleeder-proces

La S. en R. sloten in ruil voor strafvermindering deals met justitie in liquidatieproces Passage. La S. deed dat al toen het proces nog bij de rechtbank speelde. R. klapte uit de school toen zijn zaak in hoger beroep liep.

Mede door hun getuigenissen kregen huurmoordenaar Jesse R. en Dino Soerel vorig jaar levenslange gevangenisstraffen. Daarbij stelde het gerechtshof vast dat Soerel in 2005 samen met Holleeder de moord op Kees Houtman had beraamd en dat er aanwijzingen waren dat ’de Neus’ ook betrokken was bij de moord op Thomas van der Bijl in 2006.

Bekentenis

La S. heeft bekend de moord op Houtman te hebben gepleegd met Jesse R. Hij wees Soerel en Holleeder aan als opdrachtgevers. Fred R. werd veroordeeld voor het organiseren van de liquidatie van Van der Bijl, waartoe hij opdracht zei te hebben gehad van Soerel.

Beide moorden worden vanaf volgende week behandeld. Maandag gaat de strafzaak eerst verder met een verklaring van Holleeder zelf. Hij reageert dan op de beschuldiging van het Openbaar Ministerie dat hij samen met Soerel en wijlen Stanley Hillis een driemanschap vormde dat moordopdrachten gaf.