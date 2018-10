Europees Hof zet streep door meer transparantie

„Dit krijg je als je faalt om met een goed systeem te komen waarin alle 751 Europarlementariërs verantwoording afleggen over hun uitgaven”, zegt CDA-delegatieleider in het Europees Parlement Esther de Lange. Ⓒ ANP

Amsterdam - Bij menig Europarlementariër zal de champagne knallen, want hoe hij of zij declareert blijft in nevelen gehuld. Het Europese Hof steunt geheimhouding en een roep om meer openheid is door het Europees Parlement recent zelf de nek omgedraaid.