Levensgevaarlijke wijken: kinderen spelen tussen de cracknaalden

Voor de eerste aflevering ging Danny Ghosen naar het door de maffia geteisterde Napels. Ⓒ NTR

Criminaliteit, armoede, radicalisering: programmamaker Danny Ghosen (40) dook onder in zes Europese achterstandswijken. Hij trof er een desolate wereld aan vol geweld. Maar er is ook hoop: „Een jongen in Marseille had buiten op straat z’n eigen garage. Zomer en winter, in de open lucht.”