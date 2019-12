Vijf jongeren opgepakt voor mishandeling agenten

Het was onrustig in Rolde, waar volgens de politie ook meerdere vechtpartijen waren. De agenten werden in de Hoofdstraat van het Drentse dorp bekogeld met vuurwerk, stenen en glaswerk.

De jongeren werden meerdere keren gewaarschuwd, maar bleven de confrontatie zoeken. Daarop gebruikten de agenten hun wapenstok. Ook dat hielp niet, volgens de politie. Daarom werden politiehonden ingezet, die kregen ook vuurwerk en stenen naar zich toe gegooid.

Uiteindelijk besloten de agenten een aantal relschoppers te arresteren. Vier van hen komen uit Assen en één jongen komt uit Rolde.

Een dag eerder werden ook al twee mensen aangehouden in Rolde vanwege betrokkenheid bij vechtpartijen.

„Ongelofelijk en onacceptabel toch!?”, zo laat burgemeester Anne Wietze Hiemstra weten op Twitter. „Forse politie-inzet daardoor nodig. Gelukkig ook aanhoudingen. Ik heb veel waardering voor de inzet van de politie! Bedankt!”