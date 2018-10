Au! Mascotte schiet T-shirt in eigen kruis

Mascottes krijgen steeds meer een commerciële rol, zo schrijft Newsweek: in plaats van selfies maken met jonge fans, moeten ze ook allerlei prullaria (lees: reclame) aan de man brengen.

Vooral het T-shirtkanon is in zwang. De mascottes schieten dan met een soort buks allerlei soorten kledij het publiek in, waar mensen vervolgens om vechten.

Zo ver kwam het niet in Boulder. De dienstdoende mascotte van de Colorado Buffaloes richtte het kanon in de verkeerde richting, met alle gevolgen van dien.

De video’s van het incident verspreiden zich nog steeds over het internet, net als de staande ovatie die ’Chip de Buffel’ ten deel viel toen hij werd afgevoerd. Inmiddels maakt hij het wel.