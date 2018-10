Nog radiostilte in Tweede Kamer over Stint

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) bekende onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat twee instanties eerder kritiek hadden op de komst van de Stint. Desondanks kwam er toestemming om het vervoersmiddel, inmiddels zeer populair bij kinderdagverblijven, te gebruiken.

„We gaan de brief in een later stadium behandelen”, zei voorzitter Agnes Mulder van de Kamercommissie voor Infrastructuur bij de aanvang van een debat over verkeersveiligheid. „Het lijkt ons op dit moment niet gepast om over dit onderwerp te spreken. Onze gedachten gaan nu uit naar de nabestaanden.”