Toch geen ’cash voor kusje’ Schiphol

Dat blijkt uit raadsvragen van D66 in die gemeente, zo melden verschillende regionale nieuwsmedia. Met de maatregel van ’cash voor een kusje’ wilde Schiphol de verkeerschaos aanpakken. Dat gaat voorlopig niet door: de gemeente heeft nooit toestemming gegeven, en zelfs nooit een verzoek binnengekregen.

Overigens mag Schiphol volgens de wet helemaal geen geld in rekening brengen, omdat de toegangswegen gewoon openbaar zijn. Daar mag enkle de gemeente een wijziging van verkeersregels invoeren.

Een Schiphol-woordvoerder bevestigde in juli tegenover deze krant dat de luchthaven werkte aan het belasten van de kiss & ride. „Details kunnen we nog niet geven. We zijn ermee bezig.”