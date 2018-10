Postema langer voorzitter na examenrel VMBO

Dagblad De Limburger meldt dat de Raad van Toezicht van de onderwijskoepel LVO Maastricht ’in overleg’ heeft besloten om het contract van de onderwijsbons met twee jaar te verlengen. Per 1 november zou zijn contract aflopen.

Postema, die ook senator is voor de PvdA, raakte in juni in opspraak nadat bekend werd dat alle 353 eindexamens van de eindexamenleerlingen van het VMBO Maastricht werden afgekeurd.

De Tweede Kamer wilde dat hij zijn biezen pakte en ook minister Slob (Onderwijs) hintte erop dat hij twijfelde aan de wenselijkheid van Postema’s aanblijven.

„Ik heb zo ook mijn gevoelens over wat er daar gebeurt, maar ik moet me ook proberen te beheersen met mijn woorden. Maar er zijn mensen in mijn omgeving die tegen mij zeggen: zo heb ik je nog niet eerder gehoord. Dat zegt genoeg”, zei de CU-bewindsman destijds. Nu er sprake is van contractverlenging van Postema zegt zijn woordvoerder evenwel dat het ministerie geen commentaar geeft.

Destijds liet de Raad van Toezicht weten dat de continuïteit bij de scholenkoepel in het geding zou komen als de voorzitter de laan zou uitvliegen. In een verklaring wordt nu gesteld dat ’juist in deze woelige periode zijn ervaring en kennis van de totale organisatie van LVO van grote betekenis is’.

Het CDA reageert verbolgen op het nieuws. „De eindverantwoordelijke voor de puinhoop bij VMBO Maastricht wordt beloond met twee jaar verlenging van zijn contract. Ik sta perplex”, zegt Kamerlid Michel Rog. Hij wil dat minister Slob ingrijpt.

Postema verdient een euro onder de balkenendenorm.