’Blote borst moet terug!’

D66-Kamerlid Vera Bergkamp eist opheldering van het kabinet. Zij vraagt zich of de taak van de rechtbank in het geding komt door zo’n kunstwerk. Advocaat en Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie wil dat minister Grapperhaus (Justitie) bij de rechtbank gaat aandringen op terugkeer van het ’prachtige en vrijmoedige portret’.

Hiddema heeft geen goed woord over voor de verwijdering van het kunstwerk: „Het optreden van de rechtbank komt kennelijk voort uit verregaand puritanisme en getuigt van redeloze huiver voor afkeuring uit de kring van snel gekwetste fatsoensapostelen.”

Goede betekenis

CDA-Kamerlid Chris van Dam noemt het juist een ’begrijpelijke actie’. „Een rechtbank is geen museum. In de loop der jaren zijn we anders gaan denken over onze zorg voor slachtoffers”, zegt hij. „Het is geen betutteling, maar terecht omzien.”

Het kunstwerk hing al 26 jaar in de centrale hal van de rechtbank en enkele klachten waren volgens de rechtbank aanleiding om het schilderij daar weg te halen. Misbruikslachtoffers namen er aanstoot aan en zagen de betekenis - van een vrouw die verleid wordt door de duivel, maar beschermd wordt door iemand met ’het recht’ in de hand - niet meteen.

Veel mensen, waaronder advocaten, waren teleurgesteld in het besluit om het schilderij weg te halen. Uit protest hebben lolbroeken een beeld van een vrouw in de buurt van het paleis van justitie voorzien van een bh.