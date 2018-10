Grafisch vormgever Anthon Beeke (78) overleden

Beeke werd onder meer bekend door zijn spraakmakende affiches voor Zuidelijk Toneel Globe, Toneelgroep Amsterdam, Holland Festival, de Theatercompagnie en de KunstRAI. Hij richtte ook musea in, maakte tentoonstellingen, boeken, tijdschriften, huisstijlen, logo’s, postzegels, catalogi, tv-commercials, verpakkingen, kinderspellen en reclamecampagnes.

Vanaf 1976 was hij adjunct-directeur bij Total Design Amsterdam en werkte hij samen met belangrijke Nederlandse ontwerpers als Wim Crouwel, Ben Bos, Jurriaan Schrofer en Paul Mijksenaar. In 1981 ging hij zelfstandig verder. Spraakmakend waren vooral de theateraffiches die hij ontwierp voor Toneelgroep Amsterdam, met afbeeldingen die vaak gekenmerkt werden door een rauwe erotiek. Beeke doceerde aan verschillende academies in binnen- en buitenland.

Veel van zijn ontwerpen zijn bekroond. Hij ontving onder meer de H.N. Werkmanprijs (de huidige Amsterdamprijs voor de Kunst), de Grafische Cultuurprijs en de Frans Banninck Cocq Penning van de gemeente Amsterdam.