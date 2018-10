Automobilist juicht: geen verbod op ’verklikkers’ flitspaal

De minister stelt dat de locaties van flitspalen openbare informatie is en dat de kasten vaak op gevaarlijke plekken staan. „Als mensen op deze plekken zich aan de maximumsnelheid houden vanwege een flitser dan is dat een effect waar we juist blij mee zijn”, zegt Van Nieuwenhuizen.

Vallende sterren

Bij onze zuiderburen is het op de radio verboden om te melden waar de politie staat te flitsen. Van Nieuwenhuizen: „Daar hebben ze een Vlaamse oplossing voor gevonden door de camera’s bij de verkeersinformatie vallende sterren te noemen. Dat lijkt me niet de weg, laten we het maar gewoon noemen zoals het is.”

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ziet ook nadelen aan het verklikken van politiecontroles. Hij geeft als voorbeeld geplande alcoholcontroles: „Daar is het de eerste anderhalf uur druk heb ik onlangs zelf gezien, maar nadat mensen elkaar waarschuwen via sociale media is het opeens een stuk rustiger en lijkt het op te vallen dat er mensen met een glimmende auto komen die net door de apk is.”

Volgens de minister zijn er daarom steeds vaker kortdurende kleine controles: „Ook daar ben ik onlangs getuige van geweest. Ik moest zelf blazen.”