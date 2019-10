Zorgen om vermiste vrouw Amsterdam (52)

Jillal werd voor het laatst gezien bij een Albert Heijn To Go op de Zuidas nabij de Gustav Mahlerlaan. „Daar stapte zij in een donkere personenauto”, aldus de politie in een opsporingsbericht. De vrouw droeg op dat moment een grijs gemêleerde, drie/kwart lange jas. Daaronder droeg zij zwarte kleding. Ze heeft steil, donkerblond/bruin haar en is 1.65 meter lang.

„Als Naima Jillal in Nederland was, verbleef zij aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam”, vermeldt de politie. „De familie heeft sinds zondagavond 20 oktober geen enkel levensteken van haar gehad.” In Opsporing Verzocht waren dinsdagavond beelden te zien die verband houden met de vermissing.