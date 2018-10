Trump houdt vast aan ’Amerika eerst’ bij VN

Trump hield zich bij de Algemene Vergadering van de VN iets meer in dan vorig jaar. Ⓒ foto AFP

NewYork - Niemand vertelt Amerika wat het moet doen en de VS werkt alleen nog internationaal samen als het land daar zelf voordeel van heeft. Het was een vertrouwde ’Amerika eerst’ boodschap van president Trump in zijn speech voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.