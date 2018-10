Meer kritiek op rood raam in oudste kerk Amsterdam

De Rijksdienst is pas, nadat stadsdeel Centrum al een vergunning voor het plaatsen van het raam in het oudste rijksmonument van Amsterdam (1306) had verleend, om advies gevraagd. De erfgoeddeskundigen schrijven: „Door de overheersende rode lichtsluiter wordt het natuurlijke kleurenpalet van de kerk -van de fraaie gebrandschilderde glazen, de zerkenvloer, het eikenhouten meubilair en het witte pleisterwerk- afgevlakt, deels aan het zicht ontrokken en wordt het waardevolle interieur minder zichtbaar en beleefbaar.” Volgens de deskundigen grijpt de voorgestelde wijziging „op verschillende manieren in op de monumentale waarden van de Oude Kerk.”

Modegril

Eerder leidden de plannen van Oude Kerk-directeur Jacqueline Grandjean al tot grote beroering, onder andere bij erfgoedbeschermers die het historische venster willen beschermen voor een modegril van de directrice. Zij vinden het een aantasting van het monument. In eerste instantie werd ook twee maal negatief geadviseerd door het bureau Monumenten en Archeologie (MenA) van de gemeente, maar Grandjean zette door en kreeg tóch een vergunning van stadsdeel Centrum.

Naast de gevolgen voor het historisch interieur, heeft het ook gevolgen voor de materiële waarde én het gevelbeeld, stelt de Rijksdienst nu. „Vanuit cultuurhistorisch perspectief, de beeldwaarde van de Oude Kerk en de op zichzelf bijzondere gevel van de kapel is een dergelijk effect minder wenselijk.”

Voorzetglas

Daarnaast zijn er gevolgen voor de ’bestaande bouwmassa’. Toch vindt de Rijksdienst dat het plaatsen van een tijdelijk rood raam ’te overwegen is’, „mits dit gebeurt met respect voor de aanwezige waarden en met gevoel voor de historische betekenis en ontwikkeling van het kerkgebouw.” De Rijksdienst suggereert om een voorzetglas aan te brengen, omdat hiermee een ’fysieke ingreep’ in het oeroude godshuis wordt voorkomen. Daarmee „zal ook de zichtbaarheid van buitenaf minder groot zijn.”

De Rijksdienst merkt op dat in de vergunning niet duidelijk is beschreven hoe lang het rode raam -hetgeen een ’tijdelijke’ herinnering moet zijn aan de expositie van Giorgio Andreotta Calò- aanwezig blijft.

’Pertinent onjuist’

Gister verspreidde het door de Oude Kerk ingehuurde pr-bureau een jubelend persbericht waarin staat dat afgelopen weekeinde ’unaniem enthousiast’ gereageerd zou zijn bij de themamiddag over het rode raam. Raadslid Diederik Boomsma (CDA) was ook aanwezig, maar herkent zich hier niet in. „Dit is pertinent onjuist”, zegt hij.

Er loopt nog een juridisch traject nu erfgoedbeschermers bezwaar hebben gemaakt tegen het uitgeven van de vergunning door stadsdeel Centrum. Bert Nab, voorzitter van de nieuw opgerichte stichting Behoud van de Oude Kerk die ook bezwaar heeft gemaakt, zegt zich zorgen te maken over de gang van zaken. „Uit heel het advies klinkt de boodschap: doe het niet”, zegt hij.