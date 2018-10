’Alle hens aan dek tegen tbc’

Verhoogde alertheid is nodig, zeker nu multiresistente (en dus moeilijk te behandelen) vormen van deze overhoestbare infectieziekte zich over de wereld verspreiden, stelt Van Weezenbeek. Inmiddels is een kwart van de wereldbevolking met tbc besmet. „En Nederland is, ondanks onze goede zorg en controle op de ziekte, nu eenmaal geen eiland.”

Met circa 800 tbc-patiënten per jaar is de aandoening in Nederland op dit moment geen bedreiging voor de volksgezondheid. Maar dat kan het wel worden als controles zouden verslappen of mensen zich daaraan zouden onttrekken. „Onverwachte risico’s zijn nooit uit te sluiten, het betekent daarom alle hens aan dek”, zegt Van Weezenbeek.

Tachtig procent van de in Nederland verblijvende tbc-patiënten is afkomstig uit gebieden waar tuberculose voorkomt of heeft een drugsachtergrond. Onder de patiëntengroep zijn ook oudere Nederlanders, die ooit in hun leven geïnfecteerd werden met de tuberkelbacterie en bij wie de tbc zich nu openbaart onder invloed van ernstige gezondheidsbedreigingen zoals kanker of diabetes.

De KNCV-directeur woont op dit moment met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in New York een historische eerste vergadering van de Verenigde Naties bij over de alarmerende wereldsituatie rond tuberculose. Nooit eerder stond tbc zo hoog op de politieke agenda van de VN. Ruim 140 wereldleiders doen aan het gesprek mee.

De staatshoofden tonen zich ongerust over de humanitaire en economische gevolgen van deze meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Elke dag sterven zo’n 5000 mensen aan tuberculose. Jaarlijks gaat het om 1,6 miljoen wereldburgers. Er zijn op dit moment 10 miljoen mensen met een ’actieve’ vorm van tbc, die een direct besmettingsrisico voor anderen inhoudt. „Elke dag opnieuw 5000 sterfgevallen, dat is bijna niet te bevatten”, zegt Kitty van Weezenbeek, die als sociaal geneeskundige promoveerde op tbc-resistentie.