Den Haag kwaad over aantijgingen

Een jaar na de orkaan Irma schiet de wederopbouw van het eiland Sint-Maarten nog niet op. Het parlement steggelde lang over de voorwaarden die Nederland stelde aan het uitkeren van hulpgelden. Ⓒ ANP

Den Haag - Een reeks uitspraken van verschillende politici op Sint-Maarten zet in Den Haag kwaad bloed. Nederland werd maandag beticht van ’gestapo-praktijken’ en de hulp na orkaan Irma werd ’een Trojaans paard’ genoemd. VVD-Kamerlid André Bosman: „Ik maak me echt grote zorgen over de kwaliteit van bestuurders.”