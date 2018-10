Vrouw met rollator ’zeer ernstig gewond’, auto rijdt door

Na het incident vroeg de politie inwoners van Tilburg om uit te kijken naar een Toyota Yaris met kenteken 96-DV-GP. Even na 23.00 uur liet de politie weten dat de auto inmiddels is gevonden, met de vermoedelijke bestuurder, ergens in Tilburg.

Bij de aanrijding raakte de vrouw ’zeer ernstig gewond’. Ze moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie verkeerde ze ’in zorgwekkende toestand’.

Hoe de vrouw het maakt nadat ze is opgenomen in het ziekenhuis, is niet bekend. De politie bericht daarover zelden en beschouwt het als een privézaak.

De straat is dinsdagavond deels afgezet geweest en de politie verricht nog onderzoek.