Vader Michael Kulkens van Tommy-Boy werd zeer geëmotioneerd toen hij hoorde dat er een app-verbod komt. Ⓒ Roel DIJKSTRA

„Ik moest mijn auto even stoppen en aan de kant van de weg zetten. De tranen welden op in mijn ogen toen ik op de radio hoorde dat het app-verbod op de fiets er gaat komen. Het maakte enorm veel emotie bij mij los. Echt, onvoorstelbaar en in gedachten zei ik: ’We did it Tommy-Boy. We did it’.”