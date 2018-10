Senaat siddert om ophef nevenfuncties

„Alle fracties gaan nog eens grondig kijken”, zegt Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer. Ze heeft die afspraak gemaakt tijdens een normaal strikt geheime vergadering van het College van Senioren.

Maandag werd bekend dat VVD-senator Anne-Wil Duthler voor een wet stemde waarover haar eigen bedrijf het kabinet had geadviseerd. Daarmee zou de schijn van belangenverstrengeling zijn opgewekt. Onderzoekswebsite Follow the Money legde de kwestie bloot. Het kwam naar boven tijdens een groter onderzoek naar het woud van bijbanen van de Eerste Kamerleden, waarvan sommige eveneens aan het politieke werk raken.

In de ogen kijken

Het is bepaald niet de eerste keer dat de bijbanen van de senatoren onder de loep liggen. Recent ontstond er oproer over de nevenfunctie van PvdA’er André Postema, die ook bestuurder is bij een vmbo-school die in Maastricht een bende maakte van de eindexamens. VVD’er Loek Hermans stapte als fractievoorzitter op vanwege het faillissement van zorginstelling Meavita.

De nieuwe ophef was voor de fractievoorzitters reden om elkaar dinsdagochtend nog eens diep in de ogen te kijken. „Het is niet fijn als erover gesproken wordt”, zegt PvdD-voorman Niko Koffeman (PvdD) over het beraad in het College van Senioren. „Ik vind dat we dat veel vaker moeten doen, ook als het niet in de krant staat.”

Eiceldonatie

Met de casus Duthler vers in het geheugen dient zich een nieuwe kwestie aan. CDA-minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stuurde gisteren een rapport naar de Tweede Kamer over eiceldonatie. D66-senator en nieuwbakken lijsttrekker Annelien Bredenoord blijkt een van de wetenschappers te zijn die aan het onderzoek voor het ministerie van VWS heeft meegewerkt.

SP-senator en fractievoorzitter Tiny Cox vindt dat zijn D66-collega zich daarmee op glad ijs begeeft. „Als je als senator denkt dat het onderwerp waarnaar je onderzoek hebt gedaan ook maar enigszins kan terugkomen in de Eerste Kamer, moet je je afvragen: moet ik dit wel doen?”, vindt hij.

Bredenoord vindt dat ze binnen de lijntjes is gebleven. „Het rapport is geen advies, maar een wetenschappelijke studie”, meent ze. Ze heeft er naar eigen zeggen ook geen geld voor ontvangen. „En je wil in de Eerste Kamer toch ook mensen met kennis van zaken? Ik ben wetenschapper met een bepaalde expertise. Als dit al niet meer mag, moeten we in de Eerste Kamer robots neerzetten.”

Spelregels

50Plus-fractievoorzitter Jan Nagel zou het goed vinden - nu er zoveel ’wrijving’ is ontstaan over nevenfuncties - om nog eens goed te kijken naar de daarvoor geldende spelregels. „Misschien kunnen ze geactualiseerd worden?” PvdD-fractievoorzitter Koffeman is dat roerend met hem eens.