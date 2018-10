Ex-premier Frankrijk wil burgemeester van Barcelona worden

Valls werd in 1962 in Barcelona geboren als zoon van een Zwitserse moeder en Spaanse vader. Hij kreeg in 1982 tevens de Franse nationaliteit en was in zijn tweede vaderland van maart 2014 tot december 2016 premier onder president François Hollande.

,,Mijn vader is in 1949 weggegaan uit Barcelona maar heeft nooit afstand genomen van zijn moedertaal en zijn cultuur. Bij ons thuis was de Spaanse Burgeroorlog vaak onderwerp van gesprek. En dat ging altijd in het Catalaans'', zei Valls, die fel tegen de afscheiding van Catalonië is.