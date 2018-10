Kaag: meer geld naar onderwijs in buitenland

Onderwijs biedt vrouwen en jongeren kansen op beter werk en een fatsoenlijk inkomen, aldus de bewindsvrouw. Bij de toegang tot onderwijs richt Nederland zich speciaal op kwetsbare groepen zoals vluchtelingen en ontheemden in hun eigen land.

Tot 2023 is elk jaar 20 miljoen euro beschikbaar. Dat geld gaat naar het Global Partnership for Education. Daarnaast gaat er 15 miljoen euro naar Education Cannot Wait. Dat zet zich in om de toegang tot goed onderwijs voor kinderen en jongeren in crisisgebieden te vergroten.

Verder wordt er 58,5 miljoen euro uitgetrokken om goede gezondheidszorg voor vrouwen in ontwikkelingslanden op te zetten. „Het is essentieel voor meisjes dat ze zelf kunnen beslissen of en wanneer ze kinderen krijgen, en hoeveel”, aldus Kaag.

Eerder leidde een tweet van Kaag over onderwijs, gericht aan Rihanna, tot ophef. Mensen dachten dat Kaag miljoenen toezegde aan Rihanna, die vroeg om een forse bijdrage voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Dat was niet zo, maar dat het budget omhoog zou gaan, verklapte een woordvoerder destijds al wel.