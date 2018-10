Extra verlof voor kersverse vader is race tegen de klok

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de Wet invoering extra geboorteverlof (toepasselijk afgekort tot Wieg). Partners van moeders die een kind krijgen, hebben door die wet vanaf volgend jaar recht op vijf dagen betaald vrij na de geboorte.

Vanaf 2020 krijgen de kersverse vaders door de wet zelfs recht op nog eens vijf weken extra verlof, bovenop die vijf dagen. Tijdens die vijf weken worden ze niet volledig betaald, maar krijgen ze wel 70 procent van hun normale loon via het UWV.

Om officieel te regelen dat vaders vanaf volgend jaar geen twee maar vijf dagen betaald vrij krijgen, moet de ambtelijke organisatie uiterlijk op 1 oktober een groen sein krijgen dat de politiek hier achter staat. Als ze dan het groene licht krijgt, kan nog nét op tijd alles in regelgeving omgezet worden en in computersystemen aangepast. Maar de Tweede Kamer stemt pas 2 oktober over de wet en de Eerste Kamer nog later.

Als het debat goed verloopt, geeft minister Koolmees (Sociale Zaken) daarom naar verluidt vandaag alvast een groen sein aan zijn ambtenaren voor de voorbereidingen vooruitlopend op de stemmingen.