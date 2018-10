Nederland lanceert nieuw opsporingssysteem terroristen

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) overhandigt de Travel Information Portal (TRIP) in het bijzijn van premier Rutte en NCTV-directeur Dick Schoof aan VN-baas Guterres. Deze software analyseert in het Europese registratiesysteem van vliegreizen, het Passenger Name Record, informatie die beschikbaar komt bij het boeken van tickets. In het systeem worden bekende terroristen gedetecteerd met informatie van bijvoorbeeld Europol. Met risico-graadmeters kunnen eerder niet bekende terroristen worden geïdentificeerd. Via TRIP kunnen waarschuwingen over (geplande) reizen van terroristen worden verstuurd. Dankzij de techniek kan het systeem wereldwijd worden toegepast.

Volgens Blok levert Nederland hiermee een ’essentiële bijdrage’ aan het opsporen en oppakken van terroristen. Het past volgens de VVD-bewindsman bij het voornemen uit het regeerakkoord om te helpen IS-strijders voor het gerecht te krijgen. „Zonder opsporing geen berechting.” IS mag dan territoriaal zijn verslagen, maar de terreurdreiging is daarmee niet verdwenen, zegt Blok. Afgelopen zomer werd een Nederlandse fietser slachtoffer van een aanslag in Tadzjikistan. In augustus stak een Afghaan twee Amerikanen neer op Amsterdam CS. „Terugkeerders en hun familie vormen een nieuwe uitdaging”, aldus Blok.