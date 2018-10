Ivanka Trump: veel geleerd van Máxima

Het treffen vond plaats in hotel Four Seasons. Ivanka Trump en koningin Máxima waren uitgenodigd om deel te nemen aan een paneldiscussie over vrouwelijke ondernemers in het kader van het door de Wereldbank opgezette ’Women entrepeneurs finance initiative’. Dat wil ervoor zorgen dat vrouwelijke ondernemers gelijke kansen tot bijvoorbeeld kredieten en financiële diensten krijgen.

Wereldbank-president Jim Yong Kim, die de discussie leidde, was uitvoerig in zijn lof voor Máxima. Hij noemde haar de grote gangmaker die iedereen, maar met name vrouwen, wereldwijd toegang wil geven tot financiële diensten. „Ze heeft veel vakkennis en ik moet een extra dag uittrekken om me voor te bereiden. Vaak weet ze meer dan ik. We zijn haar erg dankbaar voor wat ze doet.”

Máxima’s opmerkingen werden warm ontvangen. Ze hamerde op het belang van goede data. „Hoe kunnen regeringen plannen maken voor betere toegankelijkheid van financiële diensten voor vrouwen als ze de achterliggende cijfers niet kennen. Ik pleit voor cijfers die zijn uitgesplitst voor mannen en vrouwen. Dat geldt ook voor banken en de private sector”, zei ze.

Ook de derde deelnemer aan het panel, Reem Al Hashimy, minister voor internationale samenwerking van de Verenigde Arabische Emiraten, had naar eigen zeggen veel geleerd van Máxima. Reem kreeg als advies mee haar kinderen te leren budgetteren, hetgeen Máxima toen zelf al toepaste op de Eikenhorst en de minister nu ook.