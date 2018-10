Honderdste Ariane 5-raket gelanceerd

De eerste Ariane 5 werd gelanceerd in 1996. Die lancering eindigde in een ramp. De raket raakte kort na de start uit koers en ontplofte. Onder de honderd lanceringen zat nog een mislukking. In 2002 moest een raket tot ontploffing worden gebracht. Sindsdien is de Ariane 5 betrouwbaar geweest, al werd in september 2017 nog een lancering op het laatste moment afgeblazen.

Bij de jubileumlancering waren twee satellieten voor commerciële doeleinden aan boord. De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) werkt ondertussen aan de opvolger van de Ariane 5, de Ariane 6. Het ruimtevaartbedrijf Airbus Defence and Space Netherlands uit Leiden is hierbij betrokken. De eerste test moet in 2020 plaatsvinden.