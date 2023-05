’Intensievere grenscontroles voor grip op migratie’

Met grenscontroles kunnen volgens bronnen bij de onderhandelingen illegalen sneller worden opgemerkt en uitgezet. Zelfs met de incidentele controles pikt de marechaussee er steeds meer inreizende illegalen uit - vorig jaar bijna duizend. Ook lopen mensensmokkelaars tegen de lamp tijdens het ’mobiel toezicht veiligheid’. Bovendien zou regelmatig toezicht aan de grens een afschrikwekkende werking kunnen hebben, waardoor migranten minder geneigd zouden zijn voor Nederland te kiezen.

Schengen

Volgens de regels van het Schengenverdrag mogen lidstaten binnen 20 kilometer van de grens controles uitvoeren door bijvoorbeeld verblijfspapieren te controleren, zolang ze dat maar niet structureel en permanent doen, zoals op Schiphol en aan de zeegrens wel mag. Het herinvoeren van meer structurele grenscontroles mag alleen in het uiterste geval, als er sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid. Tijdens de coronajaren en rond de nucleaire top in 2014 is Nederland bijvoorbeeld z’n grenzen weer intensiever gaan controleren.

Andere Schengenlanden rekken de regels al wat verder op, zoals Duitsland, Hongarije, Oostenrijk en Denemarken. De Franse regering heeft recent 150 extra politiemensen en ME ingezet die dag en nacht langs de grens met Italië patrouilleren om illegalen tegen te houden.

Kosten

Betrokkenen bij de onderhandelingen willen in elk geval laten uitrekenen wat het opvoeren van grenscontroles zou kosten en opleveren. Voor de transportsector zou het bijvoorbeeld een last zijn. Hoe dan ook lossen grenscontroles maar een deel van het probleem op. Het kan namelijk niet voorkomen dat migranten in Nederland asiel aanvragen en in de procedure belanden. Zelfs van migranten die al elders in de EU asiel hebben aangevraagd moet eerst het verhaal worden aangehoord voordat ze kunnen worden teruggestuurd - als dat al lukt.

Volgens coalitiebronnen liggen er verder weinig ingrijpende maatregelen op tafel die Nederland zelfstandig kan treffen zonder door de rechter te worden teruggefloten. Het twee-statusstelsel zou kunnen, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen tijdelijke en permanente vluchtelingen. Al is daar een wetswijziging voor nodig. Bovendien heeft het CDA wel oren naar een VVD-voorstel om verblijfsvergunningen niet automatisch na vijf jaar permanent te maken als statushouders naturalisatie mogen aanvragen. Verder moet vooral veel ’Europees’ worden geregeld, klinkt het. Daarom wordt met belangstelling gekeken naar het Justitie-raad volgende week, waarin Europese asielregels worden besproken.

Ergernis

VVD, D66, CDA en CU soebatten inmiddels al maanden over migratie en asiel, terwijl de instroom toeneemt en de opvang overvol is. VVD en CDA willen de asielinstroom omlaag, terwijl D66 en CU daar niet voor zijn. Volgens D66 is er zelfs helemaal geen probleem met de asielinstroom. Het leidt tot ergernis en vertwijfeling bij Nederlandse diplomaten die met migratie te maken hebben: zolang het kabinet het niet er niet over eens is dat asielmigratie moet worden afgeremd, zonder vaststelling van het probleem, kunnen zij ook geen opdrachten uitvoeren. Premier Rutte heeft zijn VVD-achterban beloofd die instroom omlaag te brengen en moet zaterdag op het VVD-congres uitleggen waarom dat nog niet is gelukt. De druk op Rutte neemt dus toe, omdat morrende liberalen boter bij de vis eisen.

De migratiegesprekken moeten op z’n vroegst halverwege juni leiden tot een pakket maatregelen waarmee meer controle moet komen op migratie. Betrokkenen bij de onderhandelingen melden dat er inmiddels tientallen pagina’s voorstellen op papier staan en dat nu wordt gekeken naar de haalbaarheid.