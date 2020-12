Verdachte brandstichting met dodelijke afloop blijft vastzitten

De B. werd vrijdag na de fatale brand aangehouden. In verband met het onderzoek zijn De B. beperkingen opgelegd en mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat: „Ik kan alleen maar bevestigen dat het voorarrest is verlengd. Contact met de buitenwereld is De B. op geen enkele manier toegestaan, ook niet via mij.”

Het Openbaar Ministerie laat via een woordvoerder weten dat het onderzoek van de forensische recherche bij de woning is afgerond: „Er wordt sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer om de doodsoorzaak vast te stellen.”

De woning van De B. brandde in de nacht van donderdag en vrijdag volledig af. Het slachtoffer kon geen kant op en moest door de brandweer uit de brandende woning worden bevrijd. Buren hoorden haar gillen om hulp. De vrouw bezweek op tweede kerstdag aan haar verwondingen. Inwoners van Hoorn vertelden aan De Telegraaf dat ze dit drama allang zagen aankomen: „B. terroriseerde de buurt. We hebben alle instanties om hulp gevraagd. Hij was psychotisch, zo gek als wat. Hij liep met een zwaard in de rondte, hij stichtte brandjes. Hij rende over onze daken en bedreigde de omgeving.” De verontwaardigde buren wijzen op een reeks van incidenten die zich in het laatste half jaar rond De B. hebben afgespeeld, waarbij zelfs een arrestatieteam nodig was om hem aan te houden: „Er is verdriet over Cynthia. Dat De B. schuldig is zal wel blijken, maar ook rol van de falende instanties moet worden onderzocht.”