’Hoger onderwijs over vijf weken open’

Het zou gaan om een beperkte heropening van het hbo en de universiteiten met eerst één dag fysiek onderwijs in de week. Dat moet gepaard gaan met een sterke uitbreiding van de snel- en thuistesten. Die zijn online en op sommige scholen al te krijgen.

Studenten in het hbo en aan de universiteiten volgden vanaf half december alleen online les. Maar waar de lagere scholen begin februari werden heropend en middelbare scholieren en mbo’ers vanaf 8 maart weer halve dagen klassikaal les konden volgen, moest het hoger onderwijs wachten. Nu is er dan toch zicht op heropening.

Ook de buitenschoolse opvang gaat binnen enkele weken weer van start, zo is de verwachting.

Spertijd

De avondklok gaat per 31 maart van negen naar tien uur ’s avonds. Dat heeft het demissionaire kabinet vandaag volgens ingewijden besloten. Vanavond wordt het besluit wereldkundig gemaakt tijdens de persconferentie van premier Rutte en coronaminister De Jonge.

De burgemeester die veiligheidsregio’s voorzitten deden maandag al zo’n voorstel. Het wordt steeds later licht en mensen willen in de lente graag avonden buiten doorbrengen. Dus wordt handhaven om negen uur ’s avonds moeilijker, is de gedachte achter het voorstel. De eindtijd blijft wel half vijf ’s ochtends.

Somber

Verder is er weinig ruimte om te versoepelen. Coronaminister De Jonge benadrukte dat nog maar eens. „Op de korte termijn is het perspectief eigenlijk heel zorgelijk en onzeker”, zegt De Jonge. Hij richt zich vooral op de lange termijn, als de meeste mensen 1 of zelfs 2 keer zijn geprikt.

Volgens De Jonge zijn per half mei alle 60-plussers en mensen met een hoog medisch risico in ieder geval een keer geprikt. „En per half april alle thuiswonende 80-plussers.”

De toon van D66-ministers was dinsdag een stuk somberder dan het optimisme van afgelopen vrijdag. „De cijfers zijn niet erg hoopgevend”, zegt partijleider en minister Kaag, die vrijdag nog stelde dat de avondklok ’heel snel’ eraf moest.