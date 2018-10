’Verwarde en geradicaliseerde mensen uit elkaar halen’

Dat stelt Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. „We moeten er niet omheen draaien, de tijd van wegkijken is allang voorbij”, aldus raadslid Nino Davituliani.

„Wat ons betreft zijn geradicaliseerden een acuut gevaar, daar moeten de diensten dus fulltime bovenop zitten. Dit rechtvaardigt een aparte aanpak en deze moet nu – maanden na de aanslag door Malek F. – sluitend zijn. Het mag nooit meer voorkomen dat mensen die op lijstjes staan ons in de toekomst kunnen verrassen.”

Neergestoken

Davituliani refereert aan het incident op Bevrijdingsdag waarbij F. in de buurt van station Hollands Spoor drie mensen neerstak. Inmiddels verdenkt het Openbaar Ministerie de psychiatrisch patiënt van een terroristisch motief.

Maar bij de politie stond F. voor de aanval simpelweg bekend als ’persoon met verward gedrag’, terwijl bekend moet zijn geweest dat hij zich meer én obsessiever met het geloof ging bezighouden. Ook zijn verleden als vluchteling en de eerder opgelopen oorlogstrauma’s hadden indicaties moeten zijn dat F. niet zomaar geregistreerd had moeten worden onder politiecode E33, overlast door verward/overspannen persoon.

„Veel verwarde mensen zijn hooguit een gevaar voor zichzelf en niet voor hun omgeving”, legt Elias van Hees, woordvoerder van Hart voor Den Haag, uit.

Bipolair

„In hetzelfde lijstje staat nu de vrouw met een bipolaire stoornis die keer op keer in de war van straat wordt geplukt en de man die mensen bedreigt terwijl hij Allahu Akbar roept. Dat zijn heel andere zaken.”

De partij heeft daarnaast ook het idee dat bij de instanties de urgentie ontbreekt om haast te maken met een betere aanpak van mogelijk gevaarlijke verwarde personen.

„Er is in mei, na de moordaanslagen op het Johanna Westerdijkplein, een aantal moties in de raad aangenomen, waaronder de vraag om naar Amsterdamse voorbeeld een top 600-aanpak verwarde personen in te voeren. Eind juni kregen we te horen dat het half oktober wordt voor er antwoord komt. Het is hoog tijd voor actie”, aldus Van Hees.