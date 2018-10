’Mogelijk extra beveiliging voor de pieten’

Het zwarte en bekende gezicht van de kindervriend lijkt te verdwijnen uit de Maasstad. Vorig jaar werd door burgemeester Ahmed Aboutaleb het zogeheten ’Pietenakkoord’ gesloten. Met als gevolg dat bij de grote intocht volgend jaar negentig procent van de pieten een roetveegvariant zal zijn.

„Er wordt actief gewerkt aan het einde van Zwarte Piet in Rotterdam”, verzucht Leefbaar Rotterdam-fractievoorzitter Joost Eerdmans. „Het wordt van kwaad tot erger, maar het is onacceptabel dat Zwarte Piet van het toneel moet verdwijnen.”

Pietenvuur

Midden september gooiden de PvdA, GroenLinks en NIDA nog eens olie op het pietenvuur door schriftelijke vragen te stellen aan het stadsbestuur waar de eerste twee partijen ook deel van uitmaken met vier wethouders.

Bekijk ook: Friesland is betweterigheid uit de Randstad meer dan beu

Ze willen weten welke piet er dit jaar te zien zal zijn bij de intocht en willen de zwarte variant uitbannen bij de intochten in de gebieden. Voorheen konden de gebieden zelf bepalen wat voor intocht werd gehouden.

’Cultuurverraders’

„NIDA had ik al opgegeven, maar de PvdA en GroenLinks zijn cultuurverraders. Ze zijn ooit begonnen als partij voor de linkse arbeiders maar zijn vergeten wat een groot deel van hun achterban hiervan vindt.”

De ’cultuurverraders’ zoals Eerdmans de coalitiepartijen bestempelt eisen ook ’dat scholen worden meegenomen in de progressie’. Er moet voorlichting op scholen worden gegeven om Zwarte Piet af te schaffen.

„Ze vragen dus kinderen op school met extreemlinkse denkbeelden te indoctrineren”, fulmineert Eerdmans.

’Verziekt’

De afgelopen jaren werden intochten ’verziekt door demonstranten’, stelt Eerdmans. „Met als dieptepunt de intocht in 2016 waarbij actievoerders uitweken van de landelijke intocht in Maassluis om de intocht in Rotterdam te verpesten.”

Bijna tweehonderd mensen werden daarbij opgepakt dankzij een noodbevel van burgemeester Ahmed Aboutaleb.

De heftige reactie op Zwarte Piet zorgt ervoor dat Leefbaar Rotterdam dit jaar overweegt de veiligheidsmaatregelen van de eigen intocht aan te scherpen. Bij de intocht van de Sint in Rotterdam houdt de partij haar eigen feestje in de binnenstad.

„Ik sluit niet uit dat we extra beveiliging moeten inzetten. Voorheen hielden wat mensen van de partij een oogje in het zeil maar het kan goed zijn dat er meer nodig is.”