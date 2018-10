Heksenjacht na ’grappen’ over slachtoffertjes spoordrama Oss

Volgens de krant zijn er al zeker tien pagina’s op Facebook waarop massaal persoonsgegevens, foto’s en namen van werkgevers worden gedeeld. Honderden mensen doen hier aan mee. Sommigen van hen gaan nog verder en nemen op eigen initiatief contact op met de werkgevers van de daders met als doel hen te laten ontslaan, blijkt uit een rondgang van deze krant.

Een Haagse juf werd onlangs ontslagen omdat ze op Facebook had geklaagd over vertragingen na het bakfietsdrama. Ze schreef: „Ja die kutkinderen die er onder gaan liggen ook altijd in Oss.” Andere Facebook-gebruikers belden hierop met de werkgever van deze Carola. Die liet desgevraagd aan media weten afstand te nemen van de uitspraken en de vrouw, die als uitzendkracht werkte, niet meer in te zetten.