Dode Muiden gewikkeld in opblaaszwembad

De 42-jarige Edita Moliené uit Naarden werd gewikkeld in een plastic opblaaszwembad in de Muidertrekvaart gedumpt. Ⓒ Opsporing Verzocht

MUIDEN - De politie heeft de identiteit van het aangetroffen lichaam in de Muidertrekvaart vrijgegeven. Het gaat om de 42-jarige Edita Moliené uit Naarden. Haar stoffelijk overschot werd gewikkeld in een plastic opblaaszwembad in het water gedumpt.