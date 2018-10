OM: 14 jaar voor kopstuk cokekotter

De zwaarste eis van 13 jaar en 9 maanden was voor Muhammed S. (31), die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als de leider van de criminele organisatie. Hij zou schipper Johannes N. onder druk hebben gezet om zijn Urker viskotter Z181 ter beschikking te stellen voor het opvissen van pakketten met ruim 260 kilo cocaïne. Met een handelswaarde van vele miljoenen euro’s.

Coke overboord gegooid

In deze zaak kwam de verwevenheid van de legale visserij met de illegale invoer van cocaïne duidelijk in beeld, aldus officier van justitie Koos Plooij. De pakketten werden door Joegoslaven in containerschepen naar West-Europa gesmokkeld, en overboord gegooid. De opvarenden van de Z181 die de cocaïne moesten opvissen, werden al eerder door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van drie tot zes jaar.

Nu was de beurt aan de opdrachtgevers, Muhammed S., Ferry B. (43) en Leendert R. (52). Tegen de laatste twee eiste Plooij vrijheidsstraffen van 5 en 6 jaar. Ferry B. en Muhammed S. zouden zich daarnaast ook schuldig hebben gemaakt aan een poging tot doodslag op Marlon de J. De man werd zittend in een stoel in zijn woonkamer beschoten, maar werd niet geraakt.

’Geoliede machine’

Alle drie verdachten waren volgens Plooij onmisbare schakels binnen een criminele organisatie die ,,als een geoliede machine” grote partijen cocaïne Nederland binnensmokkelde. ,,Die uiterst lucratieve handel zorgt voor bijkomende ernstige criminaliteit, zoals liquidaties”, aldus Plooij. De verdachten hebben aan dat grof geweld bijgedragen uit geldelijk gewin, ,,zonder zich om de voor de samenleving kwalijke gevolgen te bekommeren.”

Justitie kwam de mannen op het spoor via informatie van de in Canada in beslaggenomen Ennetcom server, waarop veel versleutelde communicatie staat die criminelen met elkaar uitwisselden. In het onderzoek naar een in opdracht van Naoufal ‘Noffel’ F. gepleegde mislukte moordaanslag op Pjotr R., doken berichten op van Muhammed S.

Advocaat Christian Flokstra verweet het OM ,,een sleepnet” te hebben uitgeworpen in de Ennetcom-bak met informatie, zonder wettelijke basis en met het risico dat de privacy van veel gebruikers is geschonden. ,,Veel criminelen maken gebruik van de mogelijkheid om versleutelde informatie te versturen, maar niet alle gebruikers zijn crimineel.” Hij wil dat de rechtbank het gebruik van de informatie verbiedt.

Urker viskotter

Drie vermeende kopstukken van een bende die volgens justitie mogelijk jarenlang vissers inzette en onder druk zette om vanaf zee grote partijen harddrugs aan land te smokkelen, hebben donderdag bij de start van hun strafproces alle beschuldigingen van de hand gewezen. ,,Onzin. Ik ben geen drugsbaas of grote afdreiger. Ik heb vrienden een dienst willen bewijzen", sprak vermeend kopstuk Muhammed S. fel voor de rechtbank in Amsterdam.

Uitspraak 26 november.