Dit staat blinde Cosby te wachten in bejaardenbajes

Een kipburger, aardappelpuree, groente en een bakje pudding toe. Het eerste maaltje dat Bill Cosby dinsdag in gevangenis kreeg klinkt vrij doorsnee, maar veel Amerikanen verkneukelden zich er al om. Cosby was namelijk jarenlang het gezicht van het grootste puddingmerk van het land, en krijgt het goedkope goedje nu eindelijk zelf voorgeschoteld.

De gevallen komiek at zijn eerste maaltijd in gevangenschap in een cel niet ver van de rechtbank waar hij dinsdag werd veroordeeld tot 3 tot 10 jaar cel (bij goed gedrag komt Cosby na drie jaar vrij). Daarna werd hij overgebracht naar staatsgevangenis Phoenix, even verderop in de staat Pennsylvania. In het 3830 cellen tellende gebouw wordt vandaag bepaald in welke instelling hij de rest van zijn straf moet uitzitten.

Bejaarde criminelen

Waarschijnlijk wordt dat Laurel Highlands, een gevangenis even buiten Pittsburgh die gespecialiseerd is in bejaarde criminelen en veroordeelden die speciale medische zorg hebben. De bijna blinde Cosby valt met zijn 81 jaar in beide categorieën.

Laurel Highlands is een ’minimum security’ instelling, wat betekent dat de eens zo populaire acteur niet achter tralies komt te zitten. Afhankelijk van zijn evaluatie kan hij terechtkomen in een ’dormitory style’ zaal, waarin slaapplekken van elkaar gescheiden worden door muren die niet verder komen dan borsthoogte, zoals bekend uit bijvoorbeeld serie Orange is the new black. Maar gezien zijn leeftijd en staat is het waarschijnlijker dat hij in een luxere vleugel wordt ingedeeld, waarin elk verblijf gewoon een deur heeft en een eigen toilet.

Gevangenen moeten zich hier vier keer per dag melden naast hun bed zodat geteld kan worden of alle criminelen nog binnen de hekken zijn. De rest van de dag vullen ze met verplichte therapie - in het geval van Cosby speciaal gericht op seksueel misbruikers -, recreatie, maandelijks wisselende maaltijden en als ze dat willen religieuze diensten. Vier dagen in de week mogen er bezoekers langskomen, maximaal vijf per keer.

Trouwring, goedkoop horloge, bril, kunstgebit

De The Cosby Show-acteur mag een aantal dingen meenemen naar zijn cel: zijn trouwring, een horloge dat maximaal 50 dollar waard mag zijn, en eventueel een bril en een kunstgebit. Net zoals andere gevangenen krijgt ook miljonair Cosby zijn bruine gevangenisoutfit, een paar schoenen en een set beddengoed van de staat, net als zijn eerste voorraad tandpasta, zeep en shampoo. Er is een winkeltje waar gedetineerden snacks, sigaretten en nieuwe toiletartikelen kunnen kopen, en gasten mogen in deze instelling boeken en tijdschriften cadeau geven. Cosby, bekend als jazzliefhebber, mag een instrument aanschaffen mits dat op de lijst met door de gevangenis goedgekeurde voorwerpen staat.

In de recreatiezaal van de oudere criminelen in Laurel Highlands wordt vooral de krant gelezen, tv gekeken en een kaartje gelegd, constateerde een lokaal radiostation toen het er een paar jaar geleden een kijkje nam. Aan het werk hoeven de meeste mensen hier niet meer. Of Cosby gelijk kan deelnemen aan de klaverjascompetitie is nog maar afwachten. Een woordvoerder van het gevangeniswezen in de staat Pennsylvania gaf dinsdag aan dat de kans groot is dat hij vanwege zijn beroemdheid in eerste instantie afgeschermd wordt van de andere gevangenen.

Ze verwees daarbij naar recente zaken in de staat waarbij bekende mensen werden opgesloten, zoals dat onlangs gebeurde na een drugsarrestatie van rapper Meek Mills en eerder bij de voor kindermisbruik veroordeelde basketbalcoach Jerry Sandusky. Ook voor Cosby worden die maatregelen voorbereid. De komiek krijgt evengoed toegang tot de luchtplaats, telefoon en behandeling. De afscherming is geen straf voor de gevangenen, zo benadrukte de zegsvrouw, maar juist bescherming totdat duidelijk is hoe de overige bajesklanten op hen reageren.

Gevallen sterren in de bak

Dat gold vooral voor Sandusky, de dader in de grootste misbruikzaak uit de Amerikaanse football-geschiedenis. De nu 74-jarige assistent-coach werd in 2012 veroordeeld tot 30 tot 60 jaar cel voor het misbruiken van tientallen minderjarige jongens. Na jaren in zwaarbewaakte gevangenissen is ook hij eerder dit jaar overgebracht naar Laurel Highlands. Andere prominente (oud-)bewoners van de geriatrische vleugel van de instelling zijn John du Pont, het onderwerp van de film Foxcatcher uit 2014, die er tot zijn dood in 2010 dertien jaar doorbracht voor de moord op worstelaar Dave Schulz en de 78-jarige Ira ’The Unicorn Killer’ Einhorn, tot levenslang veroordeeld voor moord.

Net als Sandusky kreeg Cosby geen levenslange straf, maar bij beide mannen is het zeer waarschijnlijk dat ze niet meer in vrijheid zullen leven. Als hij inderdaad in bejaardenbajes Laurel Highlands terechtkomt, had de komiek het erger kunnen treffen. Of zoals de woordvoerder van de instelling eerder aan krant Pittsburgh Gazette toegaf: „Het is nooit goed om in de gevangenis te zitten. Maar als je er toch terechtkomt, is dit best een goede plek.”