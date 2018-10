’Onkosten meer dan maandsalaris’

Het Europees Hof van Justitie heeft dat geoordeeld in een zaak die een groep journalisten uit alle 28 EU-landen had aangespannen. Circa 4400 euro per maand extra aan onkostenvergoeding, zonder verantwoording en zonder bonnetjes.

Hebben ze zich überhaupt wel eens afgevraagd in hoeveel van de 28 lidstaten men met beduidend minder dan 4400 euro per maand moet zien rond te komen? Dat het volk niet meetelt, is wel duidelijk.

P. Cammaart