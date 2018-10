’Onkosten verkapte privacy-uitgaven’

Ze hoeven geen openheid te geven over de besteding van de vaste onkostenvergoeding van €4.342 per maand. Dat geld krijgen ze zonder enige controle vast uitgekeerd voor o.a. kantoorruimte en paperclips. De meesten weigeren om hierover rekenschap af te leggen.

Natuurlijk! De meesten werken (?) in eigen land gewoon thuis of in een café en kopen nauwelijks paperclips. Ze vonden het te veel werk om de 'uitgaven' te verantwoorden. En het zou ook hun privacy in gevaar brengen. (Daar kan ik me wat bij voorstellen.)

Drie jaar geleden spanden journalisten uit 28 landen een zaak aan bij het Europeese Hof, op basis van Wet Openbaar Bestuur. Die zaak werd door de pers verloren vanwege de privacy bescherming. Je moet wel lef hebben om vanuit een publieke functie op privacy-gronden te weigeren wat je met uitgekeerd belastinggeld doet!

Overigens worden de parlementariërs ook anderszins royaal verzorgd. Naast hun salaris van €8.848 per maand (keurig geïndexeerd) krijgen ze vanf 63 jaar (!) een gegarandeerd pensioen van 3,5% per lidmaatschapsjaar. Daarnaast mogen ze ook nog eens gemaakte kosten declareren. Voor reiskosten van/naar de vergaderzaal in Brussel of Straatsburg, mogen ze de werkelijke kosten in rekening brengen.

Ex-parlementariër Van Buitenen schreef al dat ze bijv. 700 km à 50 cent declareren voor een reis Praag-Brussel, maar in werkelijkheid voor €65 met Ryanair vliegen. En voor elke dag dat ze op officiële vergaderingen zijn, wordt €306 vergoed. Ze krijgen ook nog eens tweederde van hun medische kosten vergoed. Conclusie: geen wonder dus dat ze over de belastingvrije vergoeding van €4.342 geen uitleg wensen te geven. Het zijn privacy-uitgaven!

Jan F. Bosman, Rhenen