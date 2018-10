Pyromaan teistert Asten

„Ik zag middenin de nacht licht buiten”, zegt de bewoner van de Laurierstraat, die niet met naam genoemd wil worden. „Toen ben ik gaan kijken en zag mijn auto en de vouwcaravan van de overburen in brand staan. De vlammen sloegen eruit. Ik ben woedend. Het had zo over kunnen slaan naar ons huis.”

Uiteindelijk was de brandweer er op tijd bij, maar de auto en de vouwcaravan kunnen als verloren worden beschouwd.

Schrikken

Een paar straten verderop staat bewoner Maurice met een bezem in zijn hand de rotzooi op te ruimen. „Ik baal hier wel van. Gelukkig is de schade te overzien. Maar het lijkt er inderdaad op dat er een pyromaan rondloopt. Onze auto is beschadigd, maar dat is te overzien. De vuilnisbakken zijn helemaal gesmolten en de schutting is geblakerd. Het moet iemand zijn geweest die doelbewust brand wilde stichten. Zo’n kunststof bakken steek je niet zomaar even aan. Waarschijnlijk is het met een vloeistof gebeurd. Maar je schrikt hoe dan ook. Ook voor de kinderen is het vervelend. Die waren vannacht toch echt wel even bang.”

De bewoners weten niet wat ze nu moeten beginnen. „Ja, ik ga er vanuit dat iedereen willekeurig slachtoffer is geworden. Dus wat kun je doen? Hopen dat je niet weer de sigaar bent en vooral hopen dat deze gek wordt opgepakt.”

Aanhouding

Woensdagmiddag werd bekend dat de politie een 44-jarige man uit Deurne heeft aangehouden. Agenten herkenden de verdachte op camerabeelden. De recherche „bekijkt nadrukkelijk” of de man ook in verband kan worden gebracht met zeker twintig brandstichtingen in zijn eigen woonplaats.