Marianne raadpleegde iedere maand een ander zelfhulpboek

"Aan het eind van mijn project had ik meer geldzorgen dan ervoor, woog ik 5 kilo zwaarder, was ik nog steeds single en had ik ruzie met mijn beste vriendin", vertelt Marianne. Ze kan er inmiddels om lachen. Want ook al bracht de zelfhulp haar vooral rampspoed: ze is nu wél gelukkig.

Of eigenlijk: gelukkigér. "Compleet gelukkig zijn lukt niemand", legt ze uit. "Het leven komt met ups en downs. Ik heb bijvoorbeeld nog steeds problemen met geld, en ik weet niet of ik daar ooit vanaf kom." Dat haar boek Help me! inmiddels in meer dan 25 landen wordt uitgegeven en ook de filmrechten al zijn verkocht, komt dus goed van pas.

Voor de Britse journaliste aan haar project begon, was ze 'die vrouw die op bruiloften te veel cocktails drinkt en wild op Single Ladies danst, maar daarna op het toilet zit te huilen'. Terwijl haar vriendinnen druk waren met hun gezin, bestonden Mariannes weekends voornamelijk uit katers en Netflix-marathons, stond haar bankrekening standaard in de min en de weegschaal te ver in de plus. "Iedereen om me heen had zijn leven op orde, dus ik deed voor mijn gevoel iets fout", zegt ze.

De meeste zelfhulpboeken gaven haar gelijk. Gelukkig worden is volgens vele schrijvers en coaches namelijk helemaal niet zo moeilijk. Het is gewoon een kwestie van loslaten en ontspannen, schreef het boek Fuck it bijvoorbeeld voor. Of gewoon ergens om vragen en erin geloven dat het vanzelf naar je toekomt, was het principe van The Secret. Marianne plakte een briefje met haar streefgewicht over het schermpje van de weegschaal en schreef zichzelf een virtuele cheque van 100.000 pond uit, helaas zonder succes. Maar dat kwam natuurlijk omdat ze er niet écht in geloofde...

"Net als dat ik ook niet écht in engelen geloof", zegt Marianne gniffelend over de boeken van Doreen Virtue. "Ik heb heus geprobeerd ervoor open te staan, maar dan zat ik aan mijn keukentafel hardop tegen die engelen te praten en dacht ik: 'Sorry, ik denk toch niet dat dit de oplossing is.'"

Toch is ze zeker niet negatief over de zelfhulpboeken die ze uittestte. Door het boek Niet durven, toch doen! - gebaseerd op het idee dat je leven er niet leuker van wordt als je thuis op de bank blijft zitten - deed ze dingen die ze anders nooit had gedurfd. Parachutespringen bijvoorbeeld, naaktyoga en stand-up comedy. "Dat laatste ging onverwachts zo goed, dat mijn angst om in het openbaar te spreken verdwenen is. En dat is best prettig, nu ik regelmatig word gevraagd om lezingen te geven."

Ook Rejection Therapy - de therapie die voorschrijft dat je je elke dag door iemand moet laten afwijzen, omdat je dan leert dat schaamte niet het einde van de wereld is - legde haar geen windeieren. Onder het motto 'dan hebben we de afwijzing voor vandaag ook weer gehad', sprak ze bijvoorbeeld een leuke Griek aan in een café, waarna de liefde opbloeide.

Of het wat geworden is? Daar blijft ze bewust vaag over. "Omdat ik aan het eind van het zelfhulpjaar besefte dat het daar niet om gaat", legt ze uit. "Veel mensen dachten dat mijn boek moest eindigen op het punt dat ik de prins op het witte paard zou ontmoeten, en eerlijk gezegd dacht ik dat in het begin ook. Maar dat is wat de maatschappij je wijsmaakt. Inmiddels weet ik dat ik geen man nodig heb om gelukkig te zijn; er is genoeg liefde in mijn leven."

Die wijsheid heeft ze voornamelijk te danken aan haar favoriete boek: De kracht van het nu van Eckhart Tolle. "Ik lees het nog steeds bijna dagelijks, ik heb allemaal passages onderstreept met uitroeptekens erbij. Maar dat is eigenlijk helemaal geen zelfhulpboek, meer een spirituele gids.

Het gaat niet over je leven veranderen, maar over het leven begrijpen. Toen ik het uit had, realiseerde ik me dat ik constant op zoek was naar perfectie en dat ik mezelf door die hoge verwachtingen nooit goed genoeg voelde. Sinds ik dat heb losgelaten, voel ik me beter dan ooit."

Of ze zelfhulpboeken aanraadt? "Zolang je het maar niet zo extreem doet als ik", zegt ze schaterlachend. "Sommige exemplaren hebben best een zinnige boodschap, maar je moet er niet in doorslaan.

Doordat die boeken de nadruk leggen op je mislukkingen en tekortkomingen, ging ik mezelf steeds minder leuk vinden. En ik was ook niet bepaald leuk voor mijn omgeving, vandaar ook de - inmiddels bijgelegde - ruzie met mijn beste vriendin.

Hoe meer tijd ik besteedde aan nadenken over mezelf, hoe egocentrischer ik werd. Zelfhulp is dus niet verkeerd, maar vergeet niet dat er ook een wereld is buiten jezelf."