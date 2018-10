Bloed doneren voor homo’s mogelijk makkelijker

Veel homo’s vinden het moeilijk te verteren dat zij door de medische wereld worden gezien als risicogroep. Of ze altijd veilige seks hebben, of een vaste partner doet er niet toe. In Nederland worden mannen uitgesloten van bloed- en weefseldonatie als zij in de afgelopen twaalf maanden seks hebben gehad met een man.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra zou graag zien dat die regel wordt versoepeld. In het Verenigd Koninkrijk is de ’12-maandengrens’ verlaagd naar drie. In Denemarken denkt men aan vier maanden en daar is helemaal geen grens meer voor homo’s met een monogame relatie.

Zorgminister Bruins wil ’niet op dit moment’ de grens verlagen, maar als dat in de twee andere landen succesvol blijkt kan dat anders komen te liggen. Hij wil eerst ’ervaringsgegevens’ uit deze landen. De minister wijst erop dat ook de Raad van Europa zich over deze kwestie buigt en binnenkort met aanbevelingen komt. Ook dat zal de VVD-bewindsman meewegen.