Partij Le Pen krijgt in beslag genomen subsidie terug

Eerder nam een Franse rechter 2 miljoen euro in beslag die als subsidie zou worden verstrekt aan het Rassemblement National, de nieuwe naam van het Front National. Het geld werd in beslag genomen in het kader van een langslepend onderzoek naar misbruik van publieke fondsen.

Europarlementariërs van het Front National worden ervan verdacht toelages bestemd voor werk in het EP oneigenlijk te hebben gebruikt. Ze zouden dat geld naar medewerkers in Frankrijk hebben gesluisd. De beschuldigingen worden door de betrokkenen tegengesproken. Le Pen sprak van een ,,aanslag op de democratie''.