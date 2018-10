Cel geëist tegen ’spookraadslid’ Delfzijl

Tegen vader Tufan S. (56) werd vier jaar geëist. Hij verduisterde volgens justitie tevens 51.000 euro van een Turkse vereniging in Delfzijl. Het tweetal zat eerder al driekwart jaar achter de tralies in voorarrest. Broer en oom Mehmet S. (53) verdient volgens justitie eveneens vier jaar cel.

Sociale uitbuiting

Oom Mehmet runde een horecagelegenheid in de Groningse havenstad, waar hij medewerkers zou hebben uitgebuit. Een medewerker werkte vrijwel non-stop en sliep op een bovenkamertje of in een schuurtje. Later volgde een tweede, soortgelijk geval van sociale uitbuiting. Justitie ziet voldoende bewijs voor negen jaar lang uitbuiting met dwang bij een van die zaken. „Geen vrije dagen, verplicht werken. Dat valt onder mensenhandel.” Het span zou veel geld hebben verdiend aan ’uitbuiting van kwetsbare slachtoffers’. „Dit is ondermijnend”, aldus de officier.

De Groningse familieleden ontkennen deze dagen goeddeels wat justitie hen na jarenlang politieonderzoek voor de voeten werpt. Hun raadslieden zullen volgende week hun urenlange pleidooien voeren. Alle drie lieten ze tijdens de eerste twee zittingsdagen duidelijk weten dat er wat hen betreft lang niet zoveel aan de hand was als dat justitie doet voorkomen.

’Bestendige en actieve’ drugshandelaren

De verdachten worden door justitie gezien als ’bestendige en actieve’ drugshandelaren, meermalen brute onderdrukkers van de zwak in hun schoenen staande medewerkers en soms ook als geweldplegers. Getuigen zouden ze onder druk gezet hebben hun verklaringen in hun voordeel aan te passen. Ook zouden ze in 2017 een semi-automatisch wapen voorhanden hebben gehad. Dat schietklare wapen bracht vader Tufan onder bij zoon Ishan.

De Delfzijlsters verzetten zich fel tegen dit beeld van een ontspoorde familie. Ishan en zijn vader doen dat in de rechtbank, maar Mehmet liet zich niet zien. Zijn raadsman doet voor hem het woord.

Van 2010 tot 2014 kwam de jongste Groninger regelmatig in het nieuws als ’spookraadslid’, een volksvertegenwoordiger die zich amper op het gemeentehuis liet zien. De oud-fractievoorzitter van ’Sociaal Delfzijl’ en zijn beide familieleden staan deze maand een week lang voor de rechtbank.

’Het is jaren geleden!’

Vader en zoon houden vol niks met kwekerijen te maken te hebben gehad en inmiddels bovendien allang gewone, hardwerkende mannen te zijn. Het steekt ze dat ze er met name in de kleine Turkse gemeenschap nu weer gekleurd op staan. „Het is allemaal jaren geleden!”, klaagde Ishan.

Het duo kreeg echter te maken met undercoveragenten, die er met name rond 2014 diep in doken en onvermoeibaar een vele mappen dik dossier samenstelden. Zij hoorden over ’wit goud’ en ’groen goud’. Bij één plantage werden 184 planten aangetroffen en rond transacties 100 gram coke en een kilo hennep.

De behandeling van de zaak gaat volgende week weer verder, als de raadslieden de kant van hun cliënten twee dagen lang voor het voetlicht brengen.